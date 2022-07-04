***MRBAS* *RUBNS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.07.2022 11:32
uruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RUBNS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041032
BIST
14:152.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,94
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:1516,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0805
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8350
En Düşük
16,7215
14:1517,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1364
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6157
En Düşük
17,4493
14:15977,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,28
|Açılış
|: 977,40
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:15
|OYAYO
|9,45
|7.469.532
|% 9,25
|
|BERA
|15,21
|273.780.779
|% 8,72
|
|KMPUR
|36,72
|99.154.282
|% 8,64
|
|PINSU
|5,93
|20.676.048
|% 7,82
|
|MNDRS
|3,51
|22.034.407
|% 7,67
|
|CANTE
|40,26
|63.125.930
|% -8,83
|
|MAKIM
|15,12
|127.785.621
|% -6,55
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MZHLD
|87,60
|16.086.485
|% -5,86
|
|LIDFA
|10,66
|27.747.790
|% -4,39
|
|THYAO
|49,34
|1.433.341.084
|% 0,08
|
|KOZAL
|197,80
|1.307.108.878
|% 5,78
|
|SISE
|21,84
|893.585.575
|% 2,34
|
|EREGL
|26,78
|657.481.146
|% -1,03
|
|KOZAA
|28,68
|631.686.760
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,89
|517.210.785
|% 2,85
|
|ODAS
|2,83
|243.430.694
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,43
|255.731.160
|% 0,45
|
|TSKB
|2,05
|103.431.117
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,26
|470.133.350
|% -0,27
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8233
|16,8350
|% 0,48
|
|Euro
|17,5989
|17,6153
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,3878
|20,4901
|% 0,89
|
|Frank
|17,4645
|17,5697
|% 0,43
|
|Riyal
|4,4698
|4,4923
|% 0,41
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,70
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|7,00
|
|Tam
|6.532
|6.609
|19,00
|
|Yarım
|3.197
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30KRGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 049, 827 adet işlem
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 54 artarak (% 1.04 ) 2, 683
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14:29XU100
Endeks 2, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 14, 169.00 milyon TL de
-
14:29CMENT
Yüzde 7.64 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900 adet işlem
-
14:28KMPUR
Yüzde 9.11 oranında artışla 36.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 364 adet işlem