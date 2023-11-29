***MRBAS* *SKYMD* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.11.2023 15:25
***MRBAS******SKYMD******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220896
BIST
'
16:378.045
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -48,36
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3728,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0182
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3731,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0246
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:371.895,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.895,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|INGRM
|660,00
|117.568.256
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.378.502
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.272.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.660.954
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.422.064
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|276.280.758
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.659.593
|% -9,99
|
|THYAO
|257,00
|6.263.298.826
|% -1,53
|
|SASA
|49,86
|3.092.869.497
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,20
|3.087.260.245
|% 0,13
|
|EREGL
|41,54
|2.898.556.971
|% 1,17
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,46
|1.083.314.864
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,40
|2.415.781.991
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,24
|575.211.121
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,10
|2.182.449.406
|% -0,27
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8941
|28,9118
|% 0,02
|
|Euro
|31,7394
|31,7585
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,5920
|36,7755
|% 0,03
|
|Frank
|32,8579
|33,0559
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6839
|7,7225
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,97
|25,01
|% 0,66
|
|Platin
|929,19
|930,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,25
|1.034,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,44
|82,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,88
|2.040,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 1 kaybederek (% -0.22 ) 8, 666
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16:52XU100
Endeks 8, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 61, 912.00 milyon TL de
-
16:52ULUFA
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 625, 429 adet işlem
-
16:51BEYAZ
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 459, 501 adet işlem
-
16:49MERCN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 926 adet işlem