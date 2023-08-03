***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.07.2023Tescil Tarihi15.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.07.2023-10872AçıklamalarŞirketimizin 10.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ'nin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak seçilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180172BIST