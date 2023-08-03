***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2023 13:39
***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2023
Tescil Tarihi
15.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.07.2023-10872
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ'nin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak seçilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180172
BIST
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13:427.352
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 93,17
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.366
13:4226,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0759
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
13:4229,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1125
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
13:421.678,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.678,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KLSER
|44,24
|119.128.764
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|583.272.528
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.634.516.187
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|118.467.310
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,50
|374.218.125
|% -9,53
|
|TUKAS
|9,66
|917.981.473
|% -7,12
|
|PCILT
|32,22
|348.948.447
|% -6,01
|
|ASTOR
|118,50
|4.340.491.809
|% 3,67
|
|THYAO
|237,20
|3.414.598.682
|% 0,30
|
|KONTR
|249,50
|2.795.549.519
|% 9,00
|
|EKGYO
|8,92
|2.741.798.539
|% 3,48
|
|ASELS
|77,75
|2.705.214.716
|% -1,21
|
|EKGYO
|8,92
|2.741.798.539
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,43
|2.312.451.434
|% 0,21
|
|QUAGR
|8,17
|1.037.636.270
|% 8,79
|
|ZOREN
|4,40
|543.683.480
|% 2,33
|
|ISCTR
|15,76
|1.678.706.963
|% 0,06
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9639
|26,9975
|% 0,28
|
|Euro
|29,5455
|29,5935
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,0431
|34,2138
|% -0,35
|
|Frank
|30,6599
|30,8446
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1709
|7,2069
|% 0,09
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|1,34
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-55,00
|
|Tam
|10.963
|11.036
|-46,00
|
|Yarım
|5.486
|5.543
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|-0,30
|