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***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.08.2023 13:39
***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2023
Tescil Tarihi
15.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.07.2023-10872
Açıklamalar

Şirketimizin 10.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK  AŞ'nin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak seçilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180172


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