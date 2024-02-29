***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
29.02.2024 21:46
***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2023 - 31.12.2023 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetim Şirketi Görüş yazısı ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253214
BIST
'
18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0446
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0299
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7245
18:052.053,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,60
|Açılış
|: 2.053,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.661.933
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.807
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.246.893
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.851.880
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.844.799
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.489.462
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|259.017.738
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.427.619
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.748.547.687
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.366.443.660
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.290.832
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.390.434.503
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.689.960
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2234
|31,2463
|% 0,14
|
|Euro
|33,8060
|33,8828
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,2678
|39,4647
|% -0,30
|
|Frank
|35,1607
|35,3725
|% -0,59
|
|Riyal
|8,3009
|8,3425
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,66
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|880,37
|881,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,63
|944,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,71
|81,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,83
|2.045,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem