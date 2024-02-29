***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 31.12.2023 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetim Şirketi Görüş yazısı ekte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253214BIST