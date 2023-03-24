***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23.02.2023 tarih ve 11/209 sayılı karar ile yurt içinde ve toplam 700.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç onayı almıştır.SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127610BIST