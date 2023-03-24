***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
24.03.2023 10:27
***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23.02.2023 tarih ve 11/209 sayılı karar ile yurt içinde ve toplam 700.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç onayı almıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127610
BIST
11:445.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 15,28
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4419,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0453
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4420,5913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0403
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:441.216,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.216,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:44
|SANEL
|15,97
|13.220.720
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.253.405
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.392.799
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.918.190
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.284.559
|% -10,00
|
|CANTE
|59,40
|214.097.603
|% -8,40
|
|POLTK
|2.036,60
|4.733.836
|% -4,80
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|IMASM
|280,50
|1.290.283
|% -2,94
|
|ASTOR
|62,80
|1.796.762.660
|% 0,72
|
|THYAO
|129,60
|1.151.100.799
|% 0,15
|
|EREGL
|37,24
|1.134.671.670
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KATMR
|1,35
|100.670.514
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,59
|511.965.480
|% 0,00
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KOZAL
|21,60
|824.690.537
|% 2,47
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0661
|19,0710
|% 0,24
|
|Euro
|20,5692
|20,5913
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,2817
|23,3984
|% -0,14
|
|Frank
|20,6891
|20,8137
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0607
|5,0860
|% 0,19
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.210
|8.299
|-40,00
|
|Yarım
|4.025
|4.061
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.030
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,91
|