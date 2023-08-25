***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2023 16:28
***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1026 sayılı karar ile yurt içinde ve toplam 2.600.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç onayı almıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189686
BIST
'
18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,7595
|Açılış
|: 26,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5912
En Düşük
25,6252
18:0528,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,7652
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
29,0123
En Düşük
27,8188
18:051.632,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.633,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.640,29
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5308
|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
|
|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER