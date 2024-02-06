***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2025İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz, Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş yurt içinde ve toplam 1.200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31 Ocak 2024 tarih ve 7/152 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ihraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247174BIST