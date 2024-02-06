***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.02.2024 17:04
***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2025
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş yurt içinde ve toplam 1.200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31 Ocak 2024 tarih ve 7/152 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247174
BIST