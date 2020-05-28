***MRDIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MRDIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MRDIN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin mevcut "MRDIN" işlem kodu 01/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OYAKC" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847265BIST