***MRDIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.05.2020 14:41
***MRDIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRDIN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin mevcut "MRDIN" işlem kodu 01/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OYAKC" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847265
BIST
15:27105.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 581,62
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:276,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:277,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5172
En Düşük
7,4416
15:27377,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,44
|Açılış
|: 377,80
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.955.761
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.808.224
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.582
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.241.433
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|31.649.014
|% 9,76
|
|CMENT
|31,68
|6.284.539
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.717.008
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,71
|2.580.721.972
|% 3,08
|
|GARAN
|7,77
|1.737.949.260
|% 1,70
|
|PGSUS
|60,05
|894.733.263
|% 1,61
|
|ASELS
|30,22
|607.076.055
|% 0,47
|
|AKBNK
|5,68
|534.411.972
|% 1,43
|
|GARAN
|7,77
|1.737.949.260
|% 1,70
|
|THYAO
|12,71
|2.580.721.972
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,43
|244.964.660
|% 0,00
|
|AVOD
|3,59
|450.933.667
|% -4,77
|
|YKBNK
|2,22
|268.886.611
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3389
|8,3807
|% 0,71
|
|Frank
|6,9985
|7,0406
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,30
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.477
|30,10
|
|Tam
|2.518
|2.552
|42,30
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,10
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,57
|35,57
|0,97
|