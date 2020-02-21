***MRDIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:35
***MRDIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRDIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRDIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820731
BIST
11:42115.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 69,60
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:426,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:426,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:42321,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,39
|Açılış
|: 320,99
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,46
|10.561.994
|% 13,53
|
|HUBVC
|31,08
|34.538.002
|% 10,06
|
|MRDIN
|5,67
|63.528.803
|% 9,88
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,99
|74.277.576
|% -16,01
|
|HATEK
|8,25
|5.557.387
|% -11,00
|
|IZMDC
|9,75
|156.421
|% -10,80
|
|EMKEL
|1,74
|693.407
|% -10,31
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,27
|441.408.551
|% -0,70
|
|ASELS
|28,58
|396.257.783
|% 0,78
|
|KRDMD
|2,70
|168.892.967
|% -0,37
|
|ODAS
|2,09
|156.497.385
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,70
|154.843.531
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,51
|121.507.182
|% -1,31
|
|ODAS
|2,09
|156.497.385
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,27
|90.668.084
|% 3,25
|
|ALBRK
|1,50
|94.619.975
|% -2,60
|
|KRDMD
|2,70
|168.892.967
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8663
|7,9058
|% 0,39
|
|Frank
|6,1993
|6,2367
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6247
|1,6329
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|13,39
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,58
|58,58
|-0,73
|