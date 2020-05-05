***MRDIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:14
***MRDIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRDIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRDIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842486
BIST
11:5298.698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -143,80
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.646
11:527,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:527,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:52385,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 385,79
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.889.710
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.937.773
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|22,86
|310.140.417
|% -7,90
|
|GARAN
|8,23
|265.898.880
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,25
|252.062.488
|% 4,17
|
|PGSUS
|53,20
|220.116.510
|% -4,14
|
|AFYON
|2,77
|219.926.980
|% -5,78
|
|KRDMD
|2,25
|252.062.488
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,66
|215.924.985
|% -4,32
|
|AFYON
|2,77
|219.926.980
|% -5,78
|
|DOHOL
|1,89
|110.229.559
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,09
|47.270.872
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7422
|8,7861
|% 0,05
|
|Frank
|7,2480
|7,2917
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.521
|-4,50
|
|Tam
|2.544
|2.582
|-4,60
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
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