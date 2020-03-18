***MRDIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 09:06
***MRDIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MRDIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Çimento A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830229
BIST
12:2686.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -423,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:266,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0704
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4690
En Düşük
6,3873
12:267,1225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0860
|Açılış
|: 7,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1225
En Düşük
7,0187
12:26311,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,19
|Açılış
|: 311,33
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.209.676
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|742.821
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|MTRYO
|4,14
|35.098
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|THYAO
|8,14
|415.347.587
|% 2,01
|
|ASELS
|22,26
|349.935.189
|% 1,27
|
|GARAN
|8,34
|300.081.883
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,12
|262.846.475
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,56
|149.207.523
|% -5,19
|
|ODAS
|1,24
|85.108.254
|% 5,08
|
|YKBNK
|2,04
|130.283.508
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,56
|149.207.523
|% -5,19
|
|THYAO
|8,14
|415.347.587
|% 2,01
|
|ISCTR
|5,12
|262.846.475
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7422
|7,7810
|% 0,71
|
|Frank
|6,7098
|6,7502
|% 1,21
|
|Riyal
|1,7178
|1,7264
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|-36,16
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|-6,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-13,29
|
|Yarım
|997
|1.023
|-6,43
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|-0,28
|
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