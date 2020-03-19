***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2020 14:23
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830689
BIST
14:3985.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -430,89
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
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86.879
En Düşük
84.803
14:396,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 6,5520
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|Önceki Kapanış
|: 6,4610
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6,5461
En Düşük
6,4647
14:397,0357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,0400
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,1299
En Düşük
7,0268
14:39311,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,45
|Açılış
|: 311,16
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.622.251
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.317.717
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.140.980
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.524.943
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|787.852
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.248.228
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.411.539
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|ASELS
|21,42
|454.766.489
|% -1,47
|
|GARAN
|7,91
|439.855.539
|% -1,12
|
|THYAO
|7,98
|422.109.653
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,95
|196.022.474
|% -1,52
|
|ISFIN
|2,75
|124.181.376
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,95
|196.022.474
|% -1,52
|
|ODAS
|1,19
|86.542.312
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|46.320.320
|% -1,30
|
|GARAN
|7,91
|439.855.539
|% -1,12
|
|TSPOR
|2,19
|119.411.539
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5327
|7,5705
|% 0,25
|
|Frank
|6,6421
|6,6822
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7370
|1,7457
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-7,34
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,08
|
|Yarım
|998
|1.025
|-6,32
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,17
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,06
|26,06
|1,18
|