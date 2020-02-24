***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2020 18:50
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
62.941 62.941 62.941
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.452.651 52.719.071 271.835.956 271.835.956
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
946.516 373.463 1.319.979 2.238.869 30.411.067 33.969.915 33.969.915
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 18.452.651 30.411.067 257.381.606 257.381.606
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.470.253 1.470.253 1.245.989 -2.716.242 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-989.543 -989.543 -5.380.816 27.001.972 20.631.613 20.631.613
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-33.178.068 -21.180.297 -54.358.365 -54.358.365
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.542.519 -2.542.519 64.680.792 24.967.179 27.001.972 223.654.854 223.654.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.889.295 -15.150.511
Dönem Karı (Zararı)
27.001.972 30.411.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.001.972 30.411.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.391.273 17.507.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.481.834 11.388.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.290 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.282.936 1.420.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 276.191 609.814
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 570.107 75.337
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.077.951 735.313
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.358.687 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.012.643 9.648.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.416.420 391.102
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -4.416.420 391.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.742.509
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.742.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 5.687.912 5.406.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -137.703 -4.949
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -14.543.219 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.789.571 -52.664.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.318.843 6.617.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.318.843 6.617.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.860.894 -6.336.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9-22 34.627.837 -42.791.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
233.586 -357.428
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.049.771 -3.044.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
524.320 -355.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.945 -1.670.663
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.544.210 -660.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.718.707 -4.065.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.182.816 -4.746.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.149.613 -1.329.524
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.003.035 -987.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -4.140.873 -8.086.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
105.327.338 -6.977.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 208.189 26.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -9.655.262 -8.726.777
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 107.740.000
Alınan Faiz
25 7.034.411 1.722.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.634.017 -2.061.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.037.761 248.813.896
Kredilerden Nakit Girişleri
58.037.761 248.813.896
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.753.046 -192.687.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.753.046 -192.687.250
Ödenen Temettüler
-54.358.365 -48.424.265
Ödenen Faiz
-6.560.367 -9.764.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.582.616 -24.190.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.582.616 -24.190.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.507.470 5 69.090.086 2.507.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 69.363.186 3.077.870
Finansal Yatırımlar
28 11.886.657 7.470.237
Ticari Alacaklar
7 48.130.912 64.473.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 129.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 48.130.912 64.343.510
Diğer Alacaklar
8 5.041.980 6.560.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.508.884 5.933.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 533.096 627.791
Stoklar
9 44.403.249 78.322.529
Peşin Ödenmiş Giderler
10 575.347 801.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
575.347 801.640
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.249 4.424.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.249 4.424.655
ARA TOPLAM
179.404.580 165.130.807
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3 98.577.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.404.580 263.708.405
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 18.419 360.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.419 360.462
Maddi Duran Varlıklar
11 95.688.899 100.500.836
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 658.579 452.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 658.579 452.257
Peşin Ödenmiş Giderler
0 7.293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.523.363 2.218.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.889.260 103.539.751
TOPLAM VARLIKLAR
278.293.840 367.248.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 0 64.715.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 64.715.285
Banka Kredileri
64.715.285
Ticari Borçlar
7 19.589.146 26.638.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.866.945 5.662.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.722.201 20.976.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.375.815 1.768.268
Diğer Borçlar
8 1.599.890 1.588.945
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.549.238 1.538.293
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.160.150 615.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.160.150 615.940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.033.050 428.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.957.740 1.954.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 540.903 541.253
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
15 3.416.837 1.413.127
ARA TOPLAM
39.715.791 97.710.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.715.791 97.710.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.923.195 12.155.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.835.157 12.067.840
Genel Karşılıklar
15 88.038 88.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.923.195 12.155.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.638.986 109.866.550
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.654.854 257.381.606
Ödenmiş Sermaye
19 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -2.542.519 -3.023.229
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.542.519 -1.552.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.542.519 -1.552.976
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.470.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.816
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
19 5.380.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 64.680.792 96.612.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.967.179 18.452.651
Net Dönem Karı veya Zararı
27.001.972 30.411.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
223.654.854 257.381.606
TOPLAM KAYNAKLAR
278.293.840 367.248.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 187.335.002 199.400.054
Satışların Maliyeti
21 -151.838.716 -150.369.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.496.286 49.030.714
BRÜT KAR (ZARAR)
35.496.286 49.030.714
Genel Yönetim Giderleri
22 -17.355.609 -13.773.285
Pazarlama Giderleri
22 -11.469.946 -11.309.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.761.631 9.344.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.179.416 -1.417.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.252.946 31.875.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 20.449.581 987.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -391.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 10.742.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.702.527 43.214.125
Finansman Gelirleri
25 7.034.411 3.974.537
Finansman Giderleri
25 -8.047.054 -11.371.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.689.884 35.817.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.687.912 -5.406.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.744.986 -5.204.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 57.074 -201.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.001.972 30.411.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.001.972 30.411.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.001.972 30.411.067
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,25000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-989.543 1.319.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.236.929 1.183.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
466.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
247.386 -329.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 247.386 -236.629
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-93.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.380.816 2.238.869
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.380.816 2.238.869
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.380.816 2.238.869
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.370.359 3.558.848
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.631.613 33.969.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.631.613 33.969.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821252
BIST