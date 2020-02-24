***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler62.941 62.941 62.941Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.452.651 52.719.071 271.835.956 271.835.956Transferler4.294.806 48.424.265 -52.719.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)946.516 373.463 1.319.979 2.238.869 30.411.067 33.969.915 33.969.915Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 18.452.651 30.411.067 257.381.606 257.381.606Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.470.253 1.470.253 1.245.989 -2.716.242 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-989.543 -989.543 -5.380.816 27.001.972 20.631.613 20.631.613Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-33.178.068 -21.180.297 -54.358.365 -54.358.365Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler109.524.000 23.430 -2.542.519 -2.542.519 64.680.792 24.967.179 27.001.972 223.654.854 223.654.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.889.295 -15.150.511Dönem Karı (Zararı)27.001.972 30.411.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.001.972 30.411.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.391.273 17.507.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 13.481.834 11.388.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.290 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 23.290Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.282.936 1.420.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 276.191 609.814Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 570.107 75.337Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.077.951 735.313Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.358.687 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 1.012.643 9.648.709Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.416.420 391.102Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -4.416.420 391.102Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -10.742.509İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 -10.742.509Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 5.687.912 5.406.255Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -137.703 -4.949Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -14.543.219 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler61.789.571 -52.664.917Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.318.843 6.617.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.318.843 6.617.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.860.894 -6.336.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9-22 34.627.837 -42.791.838Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)233.586 -357.428Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.049.771 -3.044.844Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)524.320 -355.811Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.945 -1.670.663Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.544.210 -660.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.718.707 -4.065.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.182.816 -4.746.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.149.613 -1.329.524Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -1.003.035 -987.854Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -4.140.873 -8.086.718YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI105.327.338 -6.977.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 208.189 26.503Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -9.655.262 -8.726.777Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 107.740.000Alınan Faiz25 7.034.411 1.722.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-125.634.017 -2.061.938Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri58.037.761 248.813.896Kredilerden Nakit Girişleri58.037.761 248.813.896Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-122.753.046 -192.687.250Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-122.753.046 -192.687.250Ödenen Temettüler-54.358.365 -48.424.265Ödenen Faiz-6.560.367 -9.764.319YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.582.616 -24.190.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.582.616 -24.190.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.507.470 5 69.090.086 2.507.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 69.363.186 3.077.870Finansal Yatırımlar28 11.886.657 7.470.237Ticari Alacaklar7 48.130.912 64.473.045İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 129.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 48.130.912 64.343.510Diğer Alacaklar8 5.041.980 6.560.831İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.508.884 5.933.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 533.096 627.791Stoklar9 44.403.249 78.322.529Peşin Ödenmiş Giderler10 575.347 801.640İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler575.347 801.640Diğer Dönen Varlıklar18 3.249 4.424.655İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.249 4.424.655ARA TOPLAM179.404.580 165.130.807Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3 98.577.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.404.580 263.708.405DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 18.419 360.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.419 360.462Maddi Duran Varlıklar11 95.688.899 100.500.836Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 658.579 452.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 658.579 452.257Peşin Ödenmiş Giderler0 7.293İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.293Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.523.363 2.218.903TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.889.260 103.539.751TOPLAM VARLIKLAR278.293.840 367.248.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 0 64.715.285İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 64.715.285Banka Kredileri64.715.285Ticari Borçlar7 19.589.146 26.638.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.866.945 5.662.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.722.201 20.976.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.375.815 1.768.268Diğer Borçlar8 1.599.890 1.588.945İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 50.652 50.652İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.549.238 1.538.293Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.160.150 615.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.160.150 615.940Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.033.050 428.937Kısa Vadeli Karşılıklar3.957.740 1.954.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 540.903 541.253Sigortacılık Teknik Karşılıkları15 3.416.837 1.413.127ARA TOPLAM39.715.791 97.710.672TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.715.791 97.710.672UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.923.195 12.155.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.835.157 12.067.840Genel Karşılıklar15 88.038 88.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.923.195 12.155.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.638.986 109.866.550ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar223.654.854 257.381.606Ödenmiş Sermaye19 109.524.000 109.524.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.430 23.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -2.542.519 -3.023.229Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.542.519 -1.552.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.542.519 -1.552.976Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.470.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.380.816Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar19 5.380.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 64.680.792 96.612.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.967.179 18.452.651Net Dönem Karı veya Zararı27.001.972 30.411.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR223.654.854 257.381.606TOPLAM KAYNAKLAR278.293.840 367.248.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 187.335.002 199.400.054Satışların Maliyeti21 -151.838.716 -150.369.340TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.496.286 49.030.714BRÜT KAR (ZARAR)35.496.286 49.030.714Genel Yönetim Giderleri22 -17.355.609 -13.773.285Pazarlama Giderleri22 -11.469.946 -11.309.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.761.631 9.344.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.179.416 -1.417.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.252.946 31.875.116Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 20.449.581 987.602Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -391.102Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 10.742.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.702.527 43.214.125Finansman Gelirleri25 7.034.411 3.974.537Finansman Giderleri25 -8.047.054 -11.371.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.689.884 35.817.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.687.912 -5.406.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -5.744.986 -5.204.531Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 57.074 -201.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.001.972 30.411.067DÖNEM KARI (ZARARI)27.001.972 30.411.067Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.001.972 30.411.067Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,25000000 0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-989.543 1.319.979Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.236.929 1.183.145Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar466.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler247.386 -329.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 247.386 -236.629Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-93.366Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.380.816 2.238.869Yabancı Para Çevrim Farkları-5.380.816 2.238.869Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-5.380.816 2.238.869DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.370.359 3.558.848TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.631.613 33.969.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.631.613 33.969.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821252BIST