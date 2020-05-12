***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.470.253 1.470.253 1.245.989 -2.716.242 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.316.815 6.316.815 6.316.815Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-33.178.068 -21.180.297 -54.358.365 -54.358.365Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.552.976 5.380.816 64.680.792 24.967.179 6.316.815 209.340.056 209.340.056Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler109.524.000 23.430 -2.542.519 -2.542.519 64.680.792 24.967.179 27.001.972 223.654.854 223.654.854Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27.001.972 -27.001.972 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-4.744.113 -4.744.113 -4.744.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler109.524.000 23.430 -2.542.519 -2.542.519 64.680.792 51.969.151 -4.744.113 218.910.741 218.910.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.518.308 28.809.811Dönem Karı (Zararı)-4.744.113 6.316.815Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.744.113 6.316.815Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.912.028 -7.347.897Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.155.289 2.758.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.074.485 1.322.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler394.732 801.909Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler245.258Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.389.122 34.142Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 290.631 240.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.222.373 2.643.884Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.336.058 -282.735Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 3.336.058 -282.735Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -431.431 753.457Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -14.543.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.652.560 32.713.764Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 19.751.050 12.275.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-238.655 -218.186Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -5.808.334 14.893.251Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.136.252 357.881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.457.438 8.839.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)383.352 -865.644Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.222 -147.797Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.032.937 169.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.568 -2.589.603Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.484.645 31.682.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler29.925 -2.435.616Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.063.588 -437.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.815.221 -3.639.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.623.559Alınan Faiz1.815.221 984.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.327.610 -25.988.462Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.475.997 67.636.802Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -93.625.264Ödenen Faiz-148.387YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.624.523 -817.849NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.624.523 -817.849DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.090.086 2.507.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 108.714.609 1.689.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 108.957.509 69.363.186Finansal Yatırımlar9 8.550.599 11.886.657Ticari Alacaklar6 28.379.862 48.130.912İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 28.379.862 48.130.912Diğer Alacaklar5.280.635 5.041.980İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 5.176.766 4.508.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.869 533.096Stoklar7 50.211.583 44.403.249Peşin Ödenmiş Giderler796.292 575.347İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler796.292 575.347Diğer Dönen Varlıklar119.817 3.249İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar119.817 3.249ARA TOPLAM202.296.297 179.404.580TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.296.297 179.404.580DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar18.419 18.419İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.419 18.419Maddi Duran Varlıklar8 92.450.069 95.688.899Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 592.395 658.579Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 592.395 658.579Peşin Ödenmiş Giderler10.915.307 0Ertelenmiş Vergi Varlığı14 3.096.393 2.523.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.072.583 98.889.260TOPLAM VARLIKLAR309.368.880 278.293.840KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 50.475.997 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar50.475.997 0Banka Kredileri50.475.997Ticari Borçlar15.131.708 19.589.146İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.428.040 3.866.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.703.668 15.722.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.759.167 1.375.815Diğer Borçlar1.603.111 1.599.890İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 50.652 50.652İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.552.459 1.549.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)127.213 11.160.150İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)127.213 11.160.150Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 111.061 2.033.050Kısa Vadeli Karşılıklar5.623.012 3.957.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar526.422 540.903Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 5.096.590 3.416.837ARA TOPLAM74.831.269 39.715.791TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.831.269 39.715.791UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar15.626.870 14.923.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.538.832 14.835.157Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar88.038 88.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.626.870 14.923.195TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.458.139 54.638.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.910.741 223.654.854Ödenmiş Sermaye13 109.524.000 109.524.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.430 23.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.542.519 -2.542.519Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.542.519 -2.542.519Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.542.519 -2.542.519Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 64.680.792 64.680.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.969.151 24.967.179Net Dönem Karı veya Zararı-4.744.113 27.001.972TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.910.741 223.654.854TOPLAM KAYNAKLAR309.368.880 278.293.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 31.137.402 26.063.604Satışların Maliyeti16 -30.506.660 -29.144.710TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)630.742 -3.081.106BRÜT KAR (ZARAR)630.742 -3.081.106Genel Yönetim Giderleri-3.725.257 -4.380.540Pazarlama Giderleri-295.612 -789.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.426.206 2.981.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.097.938 -363.847ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.061.859 -5.633.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.328.565Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -3.336.057FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.397.916 10.695.057Finansman Gelirleri1.815.221 117.694Finansman Giderleri-592.849 -3.742.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.175.544 7.070.272Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri431.431 -753.457Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -141.599 -619.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 573.030 -134.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.744.113 6.316.815DÖNEM KARI (ZARARI)-4.744.113 6.316.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.744.113 6.316.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,04000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.744.113 6.316.815Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.744.113 6.316.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844591BIST