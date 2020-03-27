***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









el Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir MARDİNİlçe MARDİN MERKEZAdres Savur Yolu 6. Km MardinGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,4336 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas sözleşmenin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, Şirketin merkezi " başlıklı 5. maddesi, "Sermaye " başlıklı 7. maddesi, "Esas sözleşmenin değiştirilmesi" başlıklı 30. maddesinin tadiline ve 37. Madde olarak "Birleşme ve bölünme hükümleri" başlıklı maddenin eklenmesine dair ekteki tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurulun onayına sunulması,6 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 OÜGK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KY 1.3.1 Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Şirketimiz tarafından, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylandı. 2- Şirketimiz Esas sözleşmenin Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, Şirketin merkezi başlıklı 5. Maddesi, Sermaye başlıklı 7. Maddesi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi başlıklı 30. maddesinin tadili ve 37. Madde olarak Birleşme ve bölünme hükümleri başlıklı maddenin eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurul tarafından onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MRDIN Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 MRDIN Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832829BIST