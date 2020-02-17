***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMardin Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarEkte Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-beyanname yoluyla verilen Gelir Tablosu yer almaktadır.Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı' na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819541BIST