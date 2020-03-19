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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.03.2020 14:20
GÜNCEL HABERLER



***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI KAR DAĞITIMI İLE İLGİLİ GENEL KURUL SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MRDIN, TRAMRDIN91F2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MRDIN, TRAMRDIN91F2 0 0

Ek Açıklamalar
2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtılmamasına ve geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin teklif 19 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Teklifi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 109.524.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 60.054.908

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 32.689.884 26.788.965
4. Vergiler ( - ) 5.687.912 5.744.986
5. Net Dönem Kârı 27.001.972 21.043.979
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.001.972 21.043.979
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 28.831
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.030.803
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 27.001.972
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830688


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Tam 2.060 2.112 -18,66  
Yarım 996 1.022 -9,02  
Çeyrek 499 511 -4,52  
Gümüş.Ons 11,98 12,03 0,03  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 0,03  
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