***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI KAR DAĞITIMI İLE İLGİLİ GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MRDIN, TRAMRDIN91F2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MRDIN, TRAMRDIN91F2 0 0Ek Açıklamalar2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtılmamasına ve geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin teklif 19 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 109.524.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 60.054.908* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 32.689.884 26.788.9654. Vergiler ( - ) 5.687.912 5.744.9865. Net Dönem Kârı 27.001.972 21.043.9796. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.001.972 21.043.979Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 28.83110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.030.80311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 27.001.97220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830688BIST