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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.02.2020 18:21
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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.
 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri için geçerli olmak üzere
 
Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerini 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır. 
 
Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
 
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817037


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DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
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