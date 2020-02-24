***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Kazım YETİŞ, Sn. Sezai A.ENSARİ ve Sn. Abdurrahman ÇELİKER' in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821326BIST