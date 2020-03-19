***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 14:29
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında
-Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,
-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Hayati NAZİK)'nin seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830692
BIST
14:3585.285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -291,51
|Açılış
|: 84.940
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|Önceki Kapanış
|: 85.577
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86.879
En Düşük
84.803
14:356,5420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
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|Açılış
|: 6,5490
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|Önceki Kapanış
|: 6,4610
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En Düşük
6,4647
14:357,0460
En Yüksek
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|: -0,40%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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|Açılış
|: 309,95
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|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|YGGYO
|12,54
|729.103
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.279.527
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.620.591
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.140.968
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|779.323
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.248.170
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.410.247
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|IHGZT
|3,56
|34.959
|% -9,87
|
|ASELS
|21,46
|452.457.771
|% -1,29
|
|GARAN
|7,95
|435.123.233
|% -0,62
|
|THYAO
|8,02
|417.336.470
|% 1,52
|
|YKBNK
|1,96
|190.557.126
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,75
|123.898.241
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,96
|190.557.126
|% -1,01
|
|ODAS
|1,19
|84.620.459
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|46.265.948
|% -1,30
|
|GARAN
|7,95
|435.123.233
|% -0,62
|
|TSPOR
|2,19
|119.410.247
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5265
|7,5643
|% 0,17
|
|Frank
|6,6442
|6,6842
|% -0,33
|
|Riyal
|1,7365
|1,7452
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-13,67
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-10,89
|
|Yarım
|999
|1.026
|-5,27
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|1,33
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