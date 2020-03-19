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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2020 14:29
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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         19.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında
-Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret  A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,
-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Hayati NAZİK)'nin seçilmesine,
karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830692


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