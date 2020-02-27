***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Bağımsız Üye DeğilOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ADNAN AYDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Bağımsız Üye DeğilOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ İRFAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye DeğilOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer OYAK Genel Müdürlüğü Grup Vergi Baş Danışmanı Evet Bağımsız Üye DeğilALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ankara Barosu-Avukat Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744123 Kurumsal Yönetim Komite Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi.ETEM ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Çorum Barosu-Avukat Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744123 Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Kurumsal Yönetim Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821937BIST