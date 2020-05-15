***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
15.05.2020 17:46
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi olarak değişmiş olup 15.05.2020 tarihinde Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845458
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8733
18:057,5038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4985
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,86
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3685
|8,4104
|% 0,45
|
|Frank
|7,0533
|7,0958
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|7,34
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,19
|35,19
|-0,29
|
Seans Raporu
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