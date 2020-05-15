***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanMARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi olarak değişmiş olup 15.05.2020 tarihinde Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845458BIST