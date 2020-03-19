***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.03.2020 14:25
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in seçilmelerine,
-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ'in seçilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirketimiz Mali İşler Müdürü Enes Ensari VARDAR 'ın seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830690
BIST
18:0585.195
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313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.195.749
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.542.545
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.780,30
|978.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.286
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,45
|100.337.535
|% -12,39
|
|ERSU
|1,80
|8.800.416
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.887.815
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|7.553.599
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|916.776
|% -9,96
|
|GARAN
|7,56
|1.003.879.831
|% -5,50
|
|ASELS
|21,08
|819.217.392
|% -3,04
|
|THYAO
|7,93
|733.423.406
|% 0,38
|
|YKBNK
|1,90
|434.313.866
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.195.749
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|434.313.866
|% -4,04
|
|GARAN
|7,56
|1.003.879.831
|% -5,50
|
|ODAS
|1,19
|130.266.956
|% -0,83
|
|ISGYO
|1,31
|138.838.887
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,75
|73.162.066
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6457
|7,6840
|% 1,76
|
|Frank
|6,6698
|6,7099
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7341
|1,7428
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-12,35
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,03
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|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
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|B. Petrol
|26,17
|26,17
|1,29
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