***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in seçilmelerine,-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ'in seçilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirketimiz Mali İşler Müdürü Enes Ensari VARDAR 'ın seçilmelerine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830690BIST