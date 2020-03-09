***MRDIN* *TKFEN* *GARAN* *ODAS* *BUCIM* *BRKO* *KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.03.2020 16:51
***MRDIN******TKFEN******GARAN******ODAS******BUCIM******BRKO******KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, BUCIM, GARAN, KAPLM, MRDIN, ODAS, TKFEN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E SERDAR SALTA 3.888,070
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E SULE UYAR 25.717,203
GARAN 3 TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. E BEKIR ÖZYURT 2.793,960
KAPLM 4 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E NERIMAN ÖZTÜRK 13.949,000
MRDIN 5 MARDIN ÇIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. E HALIT AYDOGAN 8.298,530
ODAS 6 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E ABDULKADIR BAHATTIN ÖZAL 6.000.000,000
ODAS 7 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E HAFIZE AYSEGÜL ÖZAL 500.000,000
ODAS 8 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E MUSTAFA ALI ÖZAL 500.000,000
TKFEN 9 TEKFEN HOLDING A.S. E ERHAN ÖNER 2.785.106,568
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825642
BIST