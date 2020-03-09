***MRDIN* *TKFEN* *GARAN* *ODAS* *BUCIM* *BRKO* *KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***MRDIN******TKFEN******GARAN******ODAS******BUCIM******BRKO******KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BRKO, BUCIM, GARAN, KAPLM, MRDIN, ODAS, TKFENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E SERDAR SALTA 3.888,070BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E SULE UYAR 25.717,203GARAN 3 TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. E BEKIR ÖZYURT 2.793,960KAPLM 4 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E NERIMAN ÖZTÜRK 13.949,000MRDIN 5 MARDIN ÇIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. E HALIT AYDOGAN 8.298,530ODAS 6 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E ABDULKADIR BAHATTIN ÖZAL 6.000.000,000ODAS 7 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E HAFIZE AYSEGÜL ÖZAL 500.000,000ODAS 8 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E MUSTAFA ALI ÖZAL 500.000,000TKFEN 9 TEKFEN HOLDING A.S. E ERHAN ÖNER 2.785.106,568(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825642BIST