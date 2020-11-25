***MRGYO* *AVOD* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
25.11.2020 21:08
***MRGYO******AVOD******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [AVOD, MRGYO, ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ (AVOD), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) ve Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) pay piyasalarında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Borsa66" adlı grup ile "@hasanmese35" Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine AVOD, MRGYO ve ADESE payları ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Hasan MEŞE adlı şahıs ile aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 26.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
HASAN MEŞE 13155847
MURAT DAVUT EREN 31456211
MEHMET HİKMET YILDIRIM 35872294
DİLEK ARUZ 45283872
SELMAN PEKTEZEL 12927672
MEHMET EMİN MASCA 45162633
HÜSEYİN PEKTEZEL 34001764
EŞREF GÜNGÖR 28226350
HAKAN GÜNGÖR 27216090
SERDAL PEKTEZEL 12895466
Karar 2020/72 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890054
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0773
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0744
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05460,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,52
|Açılış
|: 460,68
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9210
|7,9281
|% -0,97
|
|Euro
|9,4397
|9,4500
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,5674
|10,6204
|% -0,90
|
|Frank
|8,6863
|8,7387
|% -0,73
|
|Riyal
|2,1053
|2,1158
|% -1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,46
|48,46
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AVISA
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