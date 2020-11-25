***MRGYO* *AVOD* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***MRGYO******AVOD******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [AVOD, MRGYO, ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ (AVOD), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) ve Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) pay piyasalarında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Borsa66" adlı grup ile "@hasanmese35" Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine AVOD, MRGYO ve ADESE payları ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Hasan MEŞE adlı şahıs ile aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 26.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHASAN MEŞE 13155847MURAT DAVUT EREN 31456211MEHMET HİKMET YILDIRIM 35872294DİLEK ARUZ 45283872SELMAN PEKTEZEL 12927672MEHMET EMİN MASCA 45162633HÜSEYİN PEKTEZEL 34001764EŞREF GÜNGÖR 28226350HAKAN GÜNGÖR 27216090SERDAL PEKTEZEL 12895466Karar 2020/72 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890054BIST