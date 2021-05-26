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***MRGYO* *BASCM* *JANTS* *ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

26.05.2021 16:51


120.000,000
JANTS 7 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SAİDE PİRİM 11.130,000
MRGYO 8 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E DİLEK ARUZ 1.320.095,000
MRGYO 9 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EŞREF GÜNGÖR 56.000,000
MRGYO 10 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET HİKMET YILDIRIM 3.347.225,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938227


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