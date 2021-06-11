***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.06.2021 09:20
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,04 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941897
BIST
10:561.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
10:568,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1086
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
10:5610,1396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1380
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
10:56508,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,64
|Açılış
|: 508,72
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
508,61
BIST En Aktif Hisseler10:56
|OYYAT
|22,54
|144.980.930
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|54,15
|4.812.011
|% 8,60
|
|LINK
|34,98
|10.864.520
|% 7,90
|
|BMSCH
|5,81
|43.094.356
|% 5,06
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.572.708
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,45
|10.062.072
|% -8,25
|
|EPLAS
|25,52
|15.342.752
|% -7,20
|
|TKURU
|162,70
|2.325.008
|% -7,13
|
|GARAN
|8,54
|418.521.464
|% 0,71
|
|THYAO
|14,52
|306.696.040
|% 0,62
|
|ASELS
|15,91
|276.306.636
|% 1,34
|
|FENER
|36,82
|272.848.579
|% 0,77
|
|TUPRS
|105,40
|239.680.662
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,18
|180.759.029
|% 0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|119.880.684
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|163.710.878
|% 0,87
|
|GARAN
|8,54
|418.521.464
|% 0,71
|
|BOBET
|5,03
|193.425.175
|% 3,29
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3168
|8,3193
|% -1,29
|
|Euro
|10,1305
|10,1396
|% -1,34
|
|Sterlin
|11,7627
|11,8217
|% -1,26
|
|Frank
|9,2803
|9,3362
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2138
|2,2249
|% -1,19
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,61
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|
Seans Raporu
10:56
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11:06EMKEL
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 162, 179 adet işlem
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11:04GSDDE
Yüzde 4.77 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 049, 085 adet işlem
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11:03EMKEL
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 126, 203 adet işlem
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11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TUPRS, SASA
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11:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 47 artarak (% 0.58 ) 1, 285