MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9481
|7,9880
|% -1,09
|Frank
|6,5347
|6,5740
|% -1,16
|Riyal
|1,6246
|1,6327
|% -0,41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-18,26
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,03
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,73
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,16
|Çeyrek
|523
|535
|-3,08
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|B. Petrol
|37,90
|37,90
|3,54
Seans Raporu
- 15:15DOBUR Yüzde 7.20 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 176 adet işlem
- 15:14CEMTS Yüzde 6.30 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 347 adet işlem
- 15:13XU100 Endeks 106, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 51 üstünde . İşlem hacmi 4, 460.00 milyon TL de
- 15:13METRO Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 897, 590 adet işlem
- 15:12DAGI Yüzde 8.19 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 545, 431 adet işlem