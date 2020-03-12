***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:14
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827361
BIST
11:1997.401
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.565,58
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.299
11:196,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:197,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:19329,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,66
|Açılış
|: 329,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.209.977
|% 20,00
|
|ECILC
|4,71
|180.707.323
|% 18,05
|
|DEVA
|11,54
|93.558.741
|% 16,10
|
|SELEC
|8,54
|68.809.356
|% 15,72
|
|VKING
|3,91
|6.925.712
|% 15,00
|
|HUBVC
|16,25
|18.561.775
|% -18,75
|
|RYSAS
|4,63
|16.861.227
|% -18,63
|
|SMART
|5,16
|4.050.010
|% -18,48
|
|RYGYO
|4,35
|9.315.669
|% -18,39
|
|SKTAS
|2,17
|1.172.892
|% -17,49
|
|THYAO
|8,94
|231.279.273
|% -6,97
|
|ASELS
|24,68
|217.360.465
|% -5,66
|
|ECILC
|4,71
|180.707.323
|% 18,05
|
|MGROS
|23,82
|116.450.072
|% 3,66
|
|DEVA
|11,54
|93.558.741
|% 16,10
|
|IHLGM
|0,98
|66.275.107
|% -12,50
|
|ODAS
|1,40
|68.428.342
|% -13,04
|
|ADESE
|1,29
|56.114.641
|% -2,27
|
|ECILC
|4,71
|180.707.323
|% 18,05
|
|EKGYO
|1,18
|44.628.735
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9682
|8,0082
|% 0,36
|
|Frank
|6,6491
|6,6892
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,46
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|34,24
|34,24
|-1,55
|