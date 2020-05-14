***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:37
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844966
BIST
14:2899.160
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -999,17
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:286,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:287,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:28384,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 384,09
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|21.935.432
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|3.678.948
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|126.748.290
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.560.373
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.692.268
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|965.105
|% -9,97
|
|ASELS
|28,94
|1.097.502.749
|% 0,98
|
|ECILC
|5,75
|647.488.802
|% -3,52
|
|GARAN
|7,78
|414.782.304
|% -1,52
|
|SASA
|9,17
|334.137.664
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,43
|247.386.802
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,63
|79.049.815
|% 5,00
|
|ECILC
|5,75
|647.488.802
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,43
|247.386.802
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,07
|101.293.402
|% -0,93
|
|YGYO
|0,63
|44.481.758
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4648
|8,5072
|% -0,53
|
|Frank
|7,1119
|7,1548
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|0,92
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.512
|-6,10
|
|Tam
|2.541
|2.578
|-6,20
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-3,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,18
|30,18
|0,99
|