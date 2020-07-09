***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:00
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858103
BIST
10:03119.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 856,81
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.587
En Düşük
119.349
10:036,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:037,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:03400,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 400,10
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|7.815.140
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,39
|642.725
|% 9,98
|
|PKENT
|251,70
|316.639
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,10
|1.916.779
|% 8,18
|
|OSMEN
|13,03
|17.786
|% 8,13
|
|TSPOR
|6,93
|810.429
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,70
|423.159
|% -9,66
|
|TMPOL
|7,59
|421.336
|% -6,99
|
|GSRAY
|2,70
|1.076.684
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,31
|45.467.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|25.885.914
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|17.595.799
|% 1,17
|
|RTALB
|34,10
|7.815.140
|% 10,00
|
|GARAN
|8,20
|7.691.452
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,31
|45.467.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|25.885.914
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|17.595.799
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,89
|4.623.348
|% 1,61
|
|ODAS
|2,75
|6.068.048
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6540
|8,6974
|% 0,36
|
|Frank
|7,2989
|7,3429
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,90
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,03
|