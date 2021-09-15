***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2021 16:35
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963948
BIST
17:531.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:538,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:539,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:53486,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,78
|Açılış
|: 486,68
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler17:53
|OYLUM
|6,27
|22.889.658
|% 10,00
|
|KARYE
|16,50
|20.462.018
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.968.582
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.299.093
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.272.708
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.753.538
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.119.544
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.480.178
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.389.704
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,43
|1.246.622.036
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,00
|1.126.835.823
|% 2,16
|
|KRDMD
|6,97
|690.607.581
|% -1,41
|
|ORCAY
|20,60
|639.495.090
|% 8,08
|
|SISE
|8,38
|597.356.663
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|544.159.100
|% -0,40
|
|MRGYO
|1,12
|157.425.559
|% -3,45
|
|GARAN
|9,43
|1.246.622.036
|% -1,36
|
|ODAS
|1,44
|175.187.136
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|690.607.581
|% -1,41
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4314
|8,4332
|% 0,02
|
|Euro
|9,9698
|9,9754
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6371
|11,6955
|% 0,22
|
|Frank
|9,1406
|9,1956
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2432
|2,2545
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-10,30
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|2,42
|