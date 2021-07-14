***MRGYO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 13:38
***MRGYO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13 – 14 Temmuz 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 48.935.784,95 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951065
BIST
13:401.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 19,73
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
13:408,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
13:4010,1824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
13:40503,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,87
|Açılış
|: 503,69
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KRTEK
|8,37
|13.461.878
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.281.463
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.764.214
|% 9,88
|
|DITAS
|14,30
|10.953.500
|% 8,01
|
|SNKRN
|28,00
|330.319
|% 7,69
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|DENGE
|1,10
|582.390
|% -4,35
|
|SILVR
|6,33
|12.473.398
|% -3,95
|
|BANVT
|61,00
|1.534.434
|% -3,48
|
|BASCM
|11,50
|59.459
|% -3,36
|
|SASA
|30,06
|996.464.747
|% 6,07
|
|GARAN
|8,48
|600.747.232
|% 0,36
|
|THYAO
|13,14
|371.614.110
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|237.229.064
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|213.643.287
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,05
|132.429.626
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,32
|213.643.287
|% 2,20
|
|GARAN
|8,48
|600.747.232
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,80
|63.014.567
|% 0,56
|
|PETKM
|5,32
|181.313.722
|% 1,53
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6258
|8,6284
|% 0,11
|
|Euro
|10,1784
|10,1824
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9191
|11,9788
|% 0,41
|
|Frank
|9,3374
|9,3936
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% 0,04
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|7,50
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|14,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|16,43
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|7,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,44
|