***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
30.05.2022 17:53
***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2021-31.03.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (30.06.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033392
BIST
17:592.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,40
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5916,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2044
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5917,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2831
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6919
En Düşük
17,4021
17:59979,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,42
|Açılış
|: 979,70
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EGEPO
|9,46
|14.115.035
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|35.947.005
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.965
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|86.722.041
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|413.132.204
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|DAGHL
|25,92
|8.655.796
|% -9,05
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,35
|6.272.534
|% -7,10
|
|THYAO
|49,42
|5.756.236.578
|% 9,77
|
|KARSN
|7,23
|2.695.680.124
|% 5,24
|
|EREGL
|34,74
|2.606.266.033
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,22
|2.525.366.667
|% 4,43
|
|SISE
|20,98
|2.364.986.026
|% 2,84
|
|KARSN
|7,23
|2.695.680.124
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,68
|798.020.193
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|1.021.685.381
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,94
|832.177.436
|% 3,41
|
|HALKB
|5,78
|1.085.783.683
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3779
|16,3955
|% 1,26
|
|Euro
|17,6613
|17,6919
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,6670
|20,7707
|% 1,35
|
|Frank
|17,0508
|17,1535
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 43, 468.00 milyon TL de
-
17:59KARSN
Yüzde 8.15 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 532, 944 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, THYAO, CASA, SANEL, OZRDN, ALMAD, EGEPO, AGHOL
-
17:54
ALARK, OZRDN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında