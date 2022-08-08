***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 14:39
***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuzhan Şahinkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052885
BIST
14:422.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 29,20
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:4217,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:4218,3255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0842
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:421.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.029,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:39
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.628.453
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.050.085
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.125.668
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.361.585
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.694.550
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.175.466
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,04
|20.027.072
|% -9,74
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,30
|170.354.149
|% -9,59
|
|THYAO
|58,25
|3.016.724.565
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,60
|1.539.569.426
|% 2,86
|
|EREGL
|28,32
|1.302.174.193
|% 2,68
|
|AKBNK
|9,25
|1.119.507.933
|% -1,28
|
|SISE
|23,86
|1.099.584.384
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,60
|1.539.569.426
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,30
|532.530.070
|% 4,07
|
|TSKB
|3,25
|717.429.971
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,19
|1.012.804.237
|% -0,95
|
|ALBRK
|1,61
|202.107.787
|% 1,26
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9554
|17,9693
|% 0,32
|
|Euro
|18,3079
|18,3198
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6701
|21,7788
|% 0,52
|
|Frank
|18,6871
|18,7997
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,78
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.909
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.367
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-1,43
|
Seans Raporu
14:39
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 25 artarak (% 1.26 ) 2, 993
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TSKB
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14:54XU100
Endeks 2, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 28, 598.00 milyon TL de
-
14:54ISKPL
Yüzde 5.19 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 693, 374 adet işlem
-
14:53INTEM
Yüzde 5.00 oranında artışla 98.75 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 867 adet işlem