***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.05.2020 12:20
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2019-31.03.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
04.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2019-31.03.2020 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842192
BIST
13:2999.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -1.685,37
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
13:297,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
13:297,6792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7090
En Düşük
7,6562
13:29385,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,46
|Açılış
|: 385,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.137.266
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.130.654
|% 10,00
|
|SERVE
|4,62
|737.690
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|21.285.046
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.392.556
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.346.740
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.297.312
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|534.995
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,90
|317.120
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|257.211
|% -10,00
|
|GARAN
|8,18
|336.542.954
|% -1,92
|
|GSRAY
|2,67
|311.242.566
|% 3,49
|
|TSPOR
|5,61
|304.202.069
|% 5,85
|
|AFYON
|2,94
|242.268.721
|% 9,70
|
|ASELS
|26,58
|228.044.768
|% -2,06
|
|GSRAY
|2,67
|311.242.566
|% 3,49
|
|AFYON
|2,94
|242.268.721
|% 9,70
|
|ODAS
|1,79
|145.639.279
|% 0,00
|
|AVOD
|2,81
|208.128.242
|% 6,84
|
|DOHOL
|1,83
|108.901.270
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6991
|8,7427
|% -0,36
|
|Frank
|7,2526
|7,2963
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|9,62
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.524
|10,70
|
|Tam
|2.547
|2.586
|11,00
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,40
|
|Çeyrek
|620
|632
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,82
|25,82
|-0,62
|