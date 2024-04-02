***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği01.04.2024Rapor TarihiMuğla Marmaris Orhaniye Marina Değerleme RaporuAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Muğla Marmaris Orhaniye Marina'ya ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265967BIST