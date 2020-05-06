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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

06.05.2020 17:08
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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine ilişkin değişiklik, 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.05.2020 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 04/05/2020 06/05/2020 10072



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843079


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