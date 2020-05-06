***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
06.05.2020 17:08
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine ilişkin değişiklik, 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.05.2020 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 04/05/2020 06/05/2020 10072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843079
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1079
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0952
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 389,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.770.882
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|665.915
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8431
|8,8874
|% 0,75
|
|Frank
|7,3345
|7,3787
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9062
|1,9158
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-16,34
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.548
|7,70
|
|Tam
|2.567
|2.614
|11,90
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|5,80
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,21
|29,21
|-1,76
|