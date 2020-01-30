***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 23.303.946 16.627.678 3.058.500 1.866.732Satışların MaliyetiNot:28 -1.741.253 -1.536.695 -450.424 -383.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.562.693 15.090.983 2.608.076 1.483.139BRÜT KAR (ZARAR)21.562.693 15.090.983 2.608.076 1.483.139Genel Yönetim GiderleriNot:29 -4.813.526 -3.653.855 169.092 -1.213.452Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 1.188.710 639.951 38.542 25.305Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -2.442.036 -1.909.629 -226.983 -223.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.495.841 10.167.450 2.588.727 71.204Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 12.373.573 10.115.129 4.178.532 3.462.551FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.869.414 20.282.579 6.767.259 3.533.755Finansman GelirleriNot:32 1.403.093 18.592.249 -71.846 6.123.650Finansman GiderleriNot:33 -24.531.869 -64.823.122 -5.568.333 -8.645.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935DÖNEM KARI (ZARARI)4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.588.718 -35.986.787Dönem Karı (Zararı)4.740.638 -25.948.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.740.638 -25.948.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.982.234 10.251.387Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 185.364 45.943Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.066Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler128.490 228.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 128.490 228.871Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.727.992 9.877.665Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -12.373.573 -10.115.129Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 16.089.924 19.941.209Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 2.926 51.585Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.006.014 98.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.854.008 -20.289.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -9.845.954 -11.258.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 -9.845.954 -11.258.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -26.422.747 1.493.901İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 -26.422.747 1.493.901Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 74.068Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 -2.251.155 -6.667.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -1.862.381 -1.192.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 -1.862.381 -1.192.332Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 -155.385 -815.389Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.050.267 -1.215.094İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.050.267 -1.215.094Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)668.445 -1.040.421İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.890.834 405.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.890.834 405.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.095.604 -35.986.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:24 -48.183Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not:35 7.555.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.550.983 44.681.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -110.170 -127.703Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -110.170 -127.703Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -1.392.124 -427.391Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 3.679.704 35.121.708Alınan FaizNot:33 12.373.573 10.115.129FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.964.986 -8.625.695Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 29.602.845 11.315.514Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 29.602.845 11.315.514Ödenen FaizNot:33 -16.637.859 -19.941.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.749 69.261Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.358 25.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.391 95.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 190.746 108.074DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 126.355 203.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.03.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 126.355 190.746Ticari AlacaklarNot:10 31.968.708 21.027.608İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 31.594.905 21.027.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar373.803Diğer AlacaklarNot:11 90.275.809 82.259.295İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 88.545.736 80.512.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 1.730.073 1.746.308StoklarNot:13 816.674 846.302Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.134.998 1.748.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.134.998 1.748.147Diğer Dönen VarlıklarNot:26 140.913 248.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 140.913 248.954ARA TOPLAM124.463.457 106.321.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.463.457 106.321.052DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.012.084 69.121İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.012.084 69.121Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 488.892.597 463.149.969Maddi Duran VarlıklarNot:18 61.431 130.458Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 61.431 130.458Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 8.426 12.764Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 8.426 12.764Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 26.440.757 22.313.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 23.715.029 21.666.786İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.725.728 646.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR534.415.295 485.675.315TOPLAM VARLIKLAR658.878.752 591.996.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 22.954.486 9.179.144Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:7 104.424.037 57.662.127Ticari BorçlarNot:10 1.525.161 3.215.663İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 130.338 1.475.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 1.394.823 1.740.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 726.365 837.759Diğer BorçlarNot:11 14.288.106 10.540.132İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 238.384 49.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 14.049.722 10.490.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 770.139 96.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 770.139 96.621Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.872.450 2.222.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 259.447 197.184Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.613.003 2.025.517ARA TOPLAM147.560.744 83.754.147TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.560.744 83.754.147UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 196.416.280 212.673.381Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 584.554 478.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 584.554 478.472Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 136.803 1.217.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 136.803 1.217.140TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER197.137.637 214.368.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER344.698.381 298.123.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 314.180.371 293.873.227Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-145.182 -118.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-145.182 -118.972Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-145.182 -118.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)275.063.480 259.470.764Yabancı Para Çevrim Farkları275.063.480 259.470.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-96.360.702 -20.953.605Net Dönem Karı veya Zararı4.740.638 -75.407.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR314.180.371 293.873.227TOPLAM KAYNAKLAR658.878.752 591.996.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652Düzeltmelerden Sonraki Tutar36.083.652 287.171.834 287.171.834TransferlerNot:27 -57.206.398 57.206.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -24.047 68.592.637 -25.948.294 42.620.296 42.620.296Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -51.056 246.032.089 3.685.272 -21.122.746 -25.948.294 329.792.130 329.792.130Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 -20.953.605TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -26.210 15.592.716 4.740.638 4.740.638 4.740.638Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -145.182 275.063.480 3.685.272 -96.360.702 4.740.638 314.180.371 314.180.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.210 -24.047 -19.185 -27.002Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.210 -24.047 -19.185 -27.002Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 15.592.716 68.592.637 22.836.485 -49.661.087Yabancı Para Çevrim Farkları15.592.716 68.592.637 22.836.485 -49.661.087DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.566.506 68.568.590 22.817.300 -49.688.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.307.144 42.620.296 23.944.380 -48.676.154Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.307.144 42.620.296 23.944.380 -48.676.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815673BIST