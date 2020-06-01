***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 23.882.546 17.535.053Satışların MaliyetiNot:28 -1.930.959 -1.732.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.951.587 15.802.908BRÜT KAR (ZARAR)21.951.587 15.802.908Genel Yönetim GiderleriNot:29 -7.159.687 -5.838.961Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 34.303.558 18.332.550Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -8.745.349 -54.574.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.350.109 -26.277.811Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 16.362.636 14.596.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.712.745 -11.681.679Finansman GelirleriNot:32 26.055.497Finansman GiderleriNot:33 -63.935.923 -63.725.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.832.319 -75.407.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.832.319 -75.407.097DÖNEM KARI (ZARARI)18.832.319 -75.407.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.832.319 -75.407.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.648.707 22.345.160Dönem Karı (Zararı)18.832.319 -75.407.097Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.832.319 -75.407.097Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.109.518 45.233.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 216.673 135.926Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler859.162Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.862Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler871.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.042 438.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 32.042 438.209Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.728.335 8.534.509Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -16.362.636 -14.596.132Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 46.088.012 23.054.806Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 2.959 75.835Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.328.873 10.287.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.055.567 25.837.768Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-28.055.567 25.837.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.538.471 52.518.271Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -9.098.187 -3.699.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 -9.098.187 -3.699.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -17.196.332 71.535.892İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 -17.196.332 71.535.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 -2.248.497 -12.921.990Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -1.865.712 -978.276İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 -1.865.712 -978.276Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 -286.760 -898.041Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.199.649 -1.131.664İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.199.649 -1.131.664Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)662.207 -1.032.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.704.839 1.644.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.704.839 1.644.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.596.634 22.345.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:24 -52.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.116.719 -14.150.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 108.639 -127.678Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 108.639 -127.678Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.869.985Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 1.301.967 -2.478.353Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 -656.523 -35.010.236Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarNot:11 -656.523 -35.010.236Alınan FaizNot:33 16.362.636 14.596.132FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.581.401 -8.138.084Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 37.549.659 14.916.722Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 37.549.659 14.916.722Ödenen FaizNot:33 -51.131.060 -23.054.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-113.389 56.926Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.002 25.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.387 82.672DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 190.746 108.074DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 112.359 190.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.03.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 112.359 190.746Ticari AlacaklarNot:10 33.108.156 21.027.608İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 33.108.156 21.027.608Diğer AlacaklarNot:11 92.930.203 82.259.295İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 91.203.841 80.512.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 1.726.362 1.746.308StoklarNot:13 846.302Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.631.548 1.748.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.631.548 1.748.147Diğer Dönen VarlıklarNot:26 159.062 248.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 159.062 248.954ARA TOPLAM128.941.328 106.321.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.941.328 106.321.052DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.012.769 69.121İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.012.769 69.121Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 561.507.700 463.149.969Maddi Duran VarlıklarNot:18 36.327 130.458Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 36.327 130.458Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 7.330 12.764Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 7.330 12.764Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 27.090.709 22.313.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 24.254.492 21.666.786İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.836.217 646.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR607.654.835 485.675.315TOPLAM VARLIKLAR736.596.163 591.996.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 26.019.231 9.179.144Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:7 330.688.847 57.662.127Ticari BorçlarNot:10 1.809.314 3.215.663İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 566.357 1.475.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 1.242.957 1.740.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 669.819 837.759Diğer BorçlarNot:11 17.554.418 10.540.132İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 238.384 49.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 17.316.034 10.490.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 772.532 96.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 772.532 96.621Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.025.949 2.222.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 198.081 197.184Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 1.827.868 2.025.517ARA TOPLAM379.540.110 83.754.147TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER379.540.110 83.754.147UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 212.673.381Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 608.953 478.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 608.953 478.472Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 70.043 1.217.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 70.043 1.217.140TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER678.996 214.368.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER380.219.106 298.123.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 356.377.057 293.873.227Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-181.544 -118.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.544 -118.972Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.544 -118.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)303.204.847 259.470.764Yabancı Para Çevrim Farkları303.204.847 259.470.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-96.360.702 -20.953.605Net Dönem Karı veya Zararı18.832.319 -75.407.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR356.377.057 293.873.227TOPLAM KAYNAKLAR736.596.163 591.996.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.769.652 287.769.652Diğer Düzeltmeler-395.677 -395.677 -395.677TransferlerNot:27 -57.206.398 57.206.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -91.963 82.031.312 -75.407.097 6.532.252 6.532.252Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606 3.685.272TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -62.572 43.734.084 18.832.317 62.503.830 62.503.830Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.848 3.685.272 -96.360.702 18.832.317 356.377.057 356.377.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 18.832.319 -75.407.097DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-62.572 -91.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.572 -91.963Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 43.734.083 82.031.312Yabancı Para Çevrim Farkları43.734.083 82.031.312DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.671.511 81.939.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.503.830 6.532.252Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.503.830 6.532.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848390BIST