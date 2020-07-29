***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 592.140 6.821.172Satışların MaliyetiNot:28 -352.109 -800.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)240.031 6.021.132BRÜT KAR (ZARAR)240.031 6.021.132Genel Yönetim GiderleriNot:29 -1.079.915 -2.640.031Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 209.100 305.254Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -712.973 -196.933ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.343.757 3.489.422Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 3.718.250 3.230.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.374.493 6.719.626Finansman GelirleriNot:32 23.921.557 8.107.088Finansman GiderleriNot:33 -38.074.187 -9.411.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.778.137 5.415.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.778.137 5.415.025DÖNEM KARI (ZARARI)-11.778.137 5.415.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.778.137 5.415.025Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.147.186 5.239.809Dönem Karı (Zararı)-11.778.137 5.415.025Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.778.137 5.415.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.710.094 1.496.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 7.065 34.251Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-182.950 510.023Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-182.950 510.023Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.823 -13.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 40.823 -13.904Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.080.159 1.059.784Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -3.718.250 -3.230.204Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 9.798.409 4.343.670Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 -53.682Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.235.003 -93.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.215.229 -1.671.736Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 558.020 -4.340.096İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 558.020 -4.340.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 5.255.466 806.023İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 5.255.466 806.023Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 52.125Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 710.072 618.548Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 2.557.781 -906.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 2.557.781 -906.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 12.973 -9.518Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.400 1.148.937İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-63.400 1.148.937Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-38.595 813.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler222.912 144.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)222.912 144.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.147.186 5.239.809YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.020.217 -1.503.718Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 108.109Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 108.109Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 1.301.967 -116.433Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 -381.928Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarNot:11 -381.928Ödenen FaizNot:33 -1.113.466Alınan FaizNot:33 3.718.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.165.997 -3.783.428Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 2.850.593 -3.783.428Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 2.850.593 -3.783.428Ödenen FaizNot:33 -10.016.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.406 -47.337Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.406 -38.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 112.359 190.746DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 113.765 151.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 113.765 112.359Ticari AlacaklarNot:10 34.813.330 33.108.156İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 34.813.330 33.108.156Diğer AlacaklarNot:11 95.513.910 92.930.203İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 93.861.950 91.203.841İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 1.651.960 1.726.362Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.961.968 2.631.548İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.961.968 2.631.548Diğer Dönen VarlıklarNot:26 369.855 159.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 369.855 159.062ARA TOPLAM132.772.828 128.941.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR132.772.828 128.941.328DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.012.772 19.012.769İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.012.772 19.012.769Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 599.891.014 561.507.708Maddi Duran VarlıklarNot:18 33.531 36.327Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 33.531 36.327Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.935 7.330Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.935 7.330Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 28.222.842 27.090.709İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 24.793.949 24.254.492İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 3.428.893 2.836.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR647.166.094 607.654.843TOPLAM VARLIKLAR779.938.922 736.596.171KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 27.408.031 26.019.231Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 356.534.343 330.688.847Ticari BorçlarNot:10 3.631.658 1.809.314İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 601.849 566.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 3.029.809 1.242.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 728.579 669.819Diğer BorçlarNot:11 18.765.828 17.554.418İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 238.384 238.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 18.527.444 17.316.034Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 786.745 772.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 786.745 772.532Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.664.205 2.025.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 275.691 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.388.514 1.827.868ARA TOPLAM410.519.389 379.540.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER410.519.389 379.540.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli KarşılıklarNot:24 628.241 608.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 628.241 608.961Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 70.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 70.043TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER628.241 679.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER411.147.630 380.219.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 368.791.292 356.377.057Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-181.544 -181.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.544 -181.544Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.544 -181.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)327.397.219 303.204.847Yabancı Para Çevrim Farkları327.397.219 303.204.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-77.528.383 -96.360.702Net Dönem Karı veya Zararı-11.778.137 18.832.319TOPLAM ÖZKAYNAKLAR368.791.292 356.377.057TOPLAM KAYNAKLAR779.938.922 736.596.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 68.605 10.780.158 5.415.025 16.263.788 16.263.788Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -50.367 270.250.922 3.685.272 -96.360.702 5.415.025 310.137.015 310.137.015Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606TransferlerNot:27 18.832.319 -18.832.319Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 22.572.690 -11.778.137 12.414.235 12.414.235Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 325.777.537 3.685.272 -77.528.383 -11.778.137 368.791.292 368.791.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 -11.778.137 5.415.025DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 68.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 68.605Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 24.192.372 10.780.158Yabancı Para Çevrim Farkları24.192.372 10.780.158DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.192.372 10.848.763TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.414.235 16.263.788Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.414.235 16.263.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863598BIST