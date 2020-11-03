***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
03.11.2020 16:12
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 220.000.000 TL artışla 330.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885791
BIST
16:501.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.139
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|Önceki Kapanış
|: 1.134
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1.145
En Düşük
1.123
16:508,5333
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,5520
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|Önceki Kapanış
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8,5402
En Düşük
8,4096
16:509,9982
En Yüksek
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|: 514,38
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523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|246.407.337
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.581.937
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|SISE
|6,36
|1.052.527.015
|% 0,00
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|GARAN
|6,65
|798.640.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.929.968
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|594.938.000
|% 1,57
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5305
|8,5333
|% 1,10
|
|Euro
|9,9922
|9,9982
|% 1,78
|
|Sterlin
|11,0644
|11,1199
|% 1,80
|
|Frank
|9,2876
|9,3436
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2683
|2,2797
|% 1,09
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,49
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,68
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.453
|3.539
|71,74
|
|Yarım
|1.669
|1.712
|34,70
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
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