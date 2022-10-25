Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.10.2022 09:31
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.10.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 0 0
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2022 tarih 1110 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 216.982.363 TL kar, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda ise 16.637.538,06 TL kar elde edilmiştir.
Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 31.03.2022 net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve kar payı dağıtılmaması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 31 03 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.04.2021/31.03.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 330.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.573.746,34

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 216.982.363 16.637.538,06
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 216.982.363 16.637.538,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 68.875.559 20.298.306,34
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073770


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:293.992
Değişim :  0,42% |  16,87
Açılış :  3.990  
Önceki Kapanış :  3.975  
En Yüksek
4.016 En Düşük
3.983
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 16,07 29.744.448 % 9,99  
DERHL 7,27 126.697.828 % 9,98  
GOLTS 107,20 53.582.003 % 9,95  
DOGUB 10,29 4.985.681 % 9,94  
CRFSA 60,95 108.016.401 % 9,92  
daha fazla
12:27 Alış Satış %  
Dolar 18,6067 18,6123 % 0,05  
Euro 18,6558 18,6629 % 0,60  
Sterlin 21,4823 21,5900 % 0,96  
Frank 18,7459 18,8588 % 0,62  
Riyal 4,9347 4,9595 % 0,02  
daha fazla
12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 17,38  
Altın Gr. 1.001 1.001 12,19  
Cumhuriyet 6.693 6.794 44,00  
Tam 6.723 6.795 37,00  
Yarım 3.276 3.322 21,00  
Çeyrek 1.643 1.663 11,00  
Gümüş.Ons 19,68 19,71 0,35  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,22  
B. Petrol 91,84 91,84 0,10  
Seans Raporu 12:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru