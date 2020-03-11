MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.678.151
|% 19,82
|RTALB
|2,30
|41.697.587
|% 19,79
|DEVA
|9,91
|154.709.448
|% 19,54
|SELEC
|7,26
|107.116.483
|% 18,05
|ECZYT
|10,80
|109.387.245
|% 17,52
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9848
|8,0248
|% 0,73
|Frank
|6,5988
|6,6385
|% 1,15
|Riyal
|1,6441
|1,6524
|% 0,52
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|11,99
|Altın Gr.
|331
|331
|4,06
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|Tam
|2.180
|2.235
|25,32
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,25
|Çeyrek
|529
|541
|6,12
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|36,15
|36,15
|-1,07
Seans Raporu
- 16:46TRGYO Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 034, 484 adet işlem
- 16:45TUCLK Yüzde -11.85 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 508, 237 adet işlem
- 16:44XU100 Endeks 100, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 7, 223.00 milyon TL de
- 16:44LIDFA Yüzde -11.18 oranında düşüşle 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 855 adet işlem
- 16:43AKSA Yüzde -3.77 oranında düşüşle 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 842 adet işlem