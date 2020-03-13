***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 17:51
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımını içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI GYO A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828886
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3271
En Düşük
6,2512
18:057,0083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0646
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05311,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -9,28
|Açılış
|: 311,08
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
309,23
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8488
|7,8881
|% -0,79
|
|Frank
|6,6042
|6,6440
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6788
|1,6872
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.536
|-40,81
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,73
|14,75
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,19
|33,19
|-0,03
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS