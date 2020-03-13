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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.03.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımını içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI GYO A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828886


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