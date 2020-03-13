***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Bakanlık OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.MaddeSPK Başvuru Tarihi 26.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımını içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI GYO A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828886BIST