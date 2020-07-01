***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.07.2020 16:29
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2830 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853741
BIST
17:58115.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.173,73
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:586,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:587,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:58389,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,37
|Açılış
|: 389,09
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.270.178
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.761.673
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|ULAS
|5,48
|7.060.397
|% -6,96
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,32
|17.067.866
|% -5,46
|
|RTALB
|33,16
|54.029.726
|% -5,20
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|ASELS
|32,72
|1.264.796.264
|% 0,74
|
|GARAN
|8,29
|1.252.017.623
|% -2,01
|
|THYAO
|12,28
|1.240.522.897
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|921.544.015
|% -2,44
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|814.025.358
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,50
|475.131.600
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5083
|8,5510
|% 0,40
|
|Frank
|7,2213
|7,2648
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
|
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