***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.01.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2020 dönemi Finansal Tablolarında faaliyet gelirimiz 23.303.946 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 15.681.205 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK oranımız % 67,29'dur. Geçen yıl bu dönem faaliyet gelirimiz 16.627.678 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 10.213.393 TL olarak gerçekleşmiştir.Geçen yıla göre faaliyet gelirimiz % 40,15 ve operasyonel karlılığımız (FAVÖK) % 53,54 oranında artış göstermiştir. Geçen yıl ilgili dönemde 25.948.294 TL zarar edilmiş iken, bu dönem 4.740.638 TL kar elde edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815835BIST