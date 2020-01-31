***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.01.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında dönem tarihi sehven 01.04.2019-31.12.2020 yazılmış olup, 01.04.2019-31.12.2019 olarak düzeltilerek yeniden gönderilmektedir.Şirketimizin 30.01.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2019 dönemi Finansal Tablolarında faaliyet gelirimiz 23.303.946 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 15.681.205 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK oranımız % 67,29'dur. Geçen yıl bu dönem faaliyet gelirimiz 16.627.678 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 10.213.393 TL olarak gerçekleşmiştir.Geçen yıla göre faaliyet gelirimiz % 40,15 ve operasyonel karlılığımız (FAVÖK) % 53,54 oranında artış göstermiştir. Geçen yıl ilgili dönemde 25.948.294 TL zarar edilmiş iken, bu dönem 4.740.638 TL kar elde edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815877BIST