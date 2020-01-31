***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 10:53
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.01.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında dönem tarihi sehven 01.04.2019-31.12.2020 yazılmış olup, 01.04.2019-31.12.2019 olarak düzeltilerek yeniden gönderilmektedir.
Şirketimizin 30.01.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2019 dönemi Finansal Tablolarında faaliyet gelirimiz 23.303.946 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 15.681.205 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK oranımız % 67,29'dur. Geçen yıl bu dönem faaliyet gelirimiz 16.627.678 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 10.213.393 TL olarak gerçekleşmiştir.
Geçen yıla göre faaliyet gelirimiz % 40,15 ve operasyonel karlılığımız (FAVÖK) % 53,54 oranında artış göstermiştir. Geçen yıl ilgili dönemde 25.948.294 TL zarar edilmiş iken, bu dönem 4.740.638 TL kar elde edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815877
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6388
En Düşük
6,5781
18:05305,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,59
|Açılış
|: 305,54
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8682
|7,9076
|% 0,87
|
|Frank
|6,1828
|6,2201
|% 0,74
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,24
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|-0,85
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem