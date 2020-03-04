***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 18:17
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2020 tarih 1033 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca 2 adet bağımsız üye gösterme imtiyazına sahip B grubu pay sahiplerinin imtiyaz haklarını kullanarak Kurulumuza ilettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hüseyin Ferit Volkan ve Ayşe Pınar Massena'nın adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da kabul edilerek Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824290
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0605
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05320,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,49
|Açılış
|: 320,38
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.570.622
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7751
|7,8141
|% -0,22
|
|Frank
|6,3422
|6,3804
|% -0,28
|
|Riyal
|1,6180
|1,6261
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,10
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,58
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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