***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:55
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarih 1039 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mine Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nurullah Emre Narin seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833654
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
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|Önceki Kapanış
|: 88.059
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90.269
En Düşük
88.642
18:056,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2596
En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 343,30
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343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1488
|8,1896
|% 0,07
|
|Frank
|6,8087
|6,8497
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7487
|1,7575
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.591
|-31,50
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,99
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|0,03
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